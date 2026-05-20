У Нью-Йорку на виставці Modern Freedom показують роботи 10 українських митців

У Нью-Йорку відкрилася міжнародна виставка Modern Freedom, у межах якої представили роботи 10 українських митців поряд із художниками з країн Центральної та Східної Європи.

На запрошення американської філії польського Інституту Пілецького українська Фундація Пилипа Орлика організувала представлення українського мистецтва серед понад 80 сучасних митців Європи.

Українська експозиція об’єднала роботи тих, хто формує нову візуальну мову осмислення війни та сучасного українського досвіду. Серед представлених робіт – проєкт «Паляниця» Жанни Кадирової, аудіовізуальна інсталяція «Вибухи біля музею» Яреми Малащука та Романа Хімея, кінетична інсталяція Сергія Петлюка «Коли розвіється туман», текстильна робота «Мара» Даші Чечушкової, серія полотен Кристини Мельник та Наталії Лісової, а також інші роботи, присвячені темам війни, пам’яті, втрати дому та збереження людської гідності.

«Присутність роботи у Нью-Йорку саме зараз — це потужна мистецька підтримка на п’ятому році повномасштабного вторгнення РФ. Переконана, що мистецтво залишається чи не єдиною щирою формою висловлювання в сучасному світі, тому надзвичайно важливо говорити про Україну через мистецтво у міжнародному контексті. Я сподіваюся, що ці роботи, як вирвані спогади з минулого, передадуть мою любов до кожного фрагмента рідного краю», – наголосила Наталія Лісова.

Modern Freedom — міжнародний мистецький проєкт, присвячений темам свободи, пам’яті та досвіду життя після тоталітаризму. У виставці беруть участь митці з України, Польщі, Чехії, Словаччини, Грузії, Литви, Молдови, Румунії, Болгарії, Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи. Виставка триватиме з 19 травня до 31 серпня 2026 року в Інституті Пілецького США.