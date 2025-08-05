«Кожен із цих експонатів – це трагедія». У Празі відкрили виставку артефактів війни Росії проти України

4 серпня Фундація Пилипа Орлика спільно з Українським інститутом у Празі відкрили виставку артефактів російсько-української війни під назвою «Війна. вироблено в Росії». Як розповіли організатори, виставка стала «візуальним свідченням злочинів, які Російська Федерація вчиняє проти українського народу з 2014 року, і особливо з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році».
Як розповів співорганізатор експозиції Артем Миколайчук, деякі відвідувачі виставки емоційно реагували на експонати, зокрема, плакали та лаялися на російських загарбників.
«Кожен з цих експонатів – це трагедія. Це чиєсь втрачене дитинство, зруйноване майно, загублене життя. І, на жаль, з кожним днем таких експонатів стає все більше», – розповів голова Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук.
На виставці були присутні і представники чеської влади, зокрема координатор уряду Чехії з питань стратегічних комунікацій Отакар Фолтин, а також староста району Прага 1 Терезія Радомерська. Зокрема, Фолтин запевнив у незмінній підтримці України з боку уряду Чехії.
«Ми надзвичайно вдячні за військову, гуманітарну й моральну допомогу, яку Чехія надає Україні, а також за підтримку наших громадян, що знайшли прихисток у вашій країні», – сказав колишній постійний представник України в ООН, а нині голова напрямку міжнародних відносин Фундації Пилипа Орлика Володимир Єльченко.
З нагоди відкриття виставки промови виголосили професор Петр Главачек, легендарний чеський хокеїст і проукраїнський активіст Домінік Гашек, колишній слідчий Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, а також консультант чеської поліції, яка допомагає Україні розслідувати імовірні злочини Росії Владімір Дзуро.
В межах відкриття виставки також представили ініціативу про виключення Росії з ООН через порушення нею міжнародного права та злочин агресії проти України.
Як повідомили організатори, присутні високопосадовці не лише підписали петицію про виключення Росії з ООН, а й пообіцяли поширити цю ініціативу серед своїх партнерів по всьому світу.
«Виженіть Росію з ООН, ініціюйте нові пекельні санкції, поширюйте підтримку України на всі міжнародні установи. Кричіть за нас там, де ми не можемо», – закликав присутніх Артем Миколайчук.
«Війна. Вироблено в Росії» – не перша виставка артефактів російсько-української війни у Празі. У жовтні 2024 року громадська організація «Празький Майдан» відкрила експозицію «Сила нескорених», на якій були представлені фрагмент ракети крейсера «Москва», уламки російських дронів, вертольота, а також шеврони українських підрозділів і прапори з автографами Валерія Залужного та інших відомих військовослужбовців.
Деякі з експонатів охочі могли придбати на благодійному аукціоні, а виручені кошти організатори обіцяють витратити на закупівлю FPV-дронів на потреби української армії.
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
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Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
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Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
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Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
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З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
Загалом за час повномасштабної війни від 24 лютого 2022 року до кінця червня 2024 року ООН верифікувала дані про щонайменше 33 878 постраждалих цивільних, серед них 11 284 загиблих.
Реальна кількість втрат, зазначають експерти, набагато більша. Тільки під час блокади і бомбардування Маріуполя, як заявляє українська влада, могли загинути понад 20 тисяч людей.
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