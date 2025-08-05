«Кожен із цих експонатів – це трагедія». У Празі відкрили виставку артефактів війни Росії проти України

4 серпня Фундація Пилипа Орлика спільно з Українським інститутом у Празі відкрили виставку артефактів російсько-української війни під назвою «Війна. вироблено в Росії». Як розповіли організатори, виставка стала «візуальним свідченням злочинів, які Російська Федерація вчиняє проти українського народу з 2014 року, і особливо з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році».

Як розповів співорганізатор експозиції Артем Миколайчук, деякі відвідувачі виставки емоційно реагували на експонати, зокрема, плакали та лаялися на російських загарбників.

«Кожен з цих експонатів – це трагедія. Це чиєсь втрачене дитинство, зруйноване майно, загублене життя. І, на жаль, з кожним днем таких експонатів стає все більше», – розповів голова Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук.

На виставці були присутні і представники чеської влади, зокрема координатор уряду Чехії з питань стратегічних комунікацій Отакар Фолтин, а також староста району Прага 1 Терезія Радомерська. Зокрема, Фолтин запевнив у незмінній підтримці України з боку уряду Чехії.

«Ми надзвичайно вдячні за військову, гуманітарну й моральну допомогу, яку Чехія надає Україні, а також за підтримку наших громадян, що знайшли прихисток у вашій країні», – сказав колишній постійний представник України в ООН, а нині голова напрямку міжнародних відносин Фундації Пилипа Орлика Володимир Єльченко.

З нагоди відкриття виставки промови виголосили професор Петр Главачек, легендарний чеський хокеїст і проукраїнський активіст Домінік Гашек, колишній слідчий Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, а також консультант чеської поліції, яка допомагає Україні розслідувати імовірні злочини Росії Владімір Дзуро.

В межах відкриття виставки також представили ініціативу про виключення Росії з ООН через порушення нею міжнародного права та злочин агресії проти України.

Як повідомили організатори, присутні високопосадовці не лише підписали петицію про виключення Росії з ООН, а й пообіцяли поширити цю ініціативу серед своїх партнерів по всьому світу.

«Виженіть Росію з ООН, ініціюйте нові пекельні санкції, поширюйте підтримку України на всі міжнародні установи. Кричіть за нас там, де ми не можемо», – закликав присутніх Артем Миколайчук.

«Війна. Вироблено в Росії» – не перша виставка артефактів російсько-української війни у Празі. У жовтні 2024 року громадська організація «Празький Майдан» відкрила експозицію «Сила нескорених», на якій були представлені фрагмент ракети крейсера «Москва», уламки російських дронів, вертольота, а також шеврони українських підрозділів і прапори з автографами Валерія Залужного та інших відомих військовослужбовців.

Деякі з експонатів охочі могли придбати на благодійному аукціоні, а виручені кошти організатори обіцяють витратити на закупівлю FPV-дронів на потреби української армії.