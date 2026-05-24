Нацкомісія в справах ЮНЕСКО звинуватила Росію в «культурному геноциді» після удару по Києву

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО засудила черговий масований ракетно-дроновий удар Росії по Києву в ніч проти 24 травня.

«Цей спланований акт терору був спрямований проти історичного та культурного ядра української столиці. Російська Федерація систематично веде війну не лише проти українського народу, але й проти української культури, історичної пам’яті та світової культурної спадщини», – заявила комісія.

Установа розцінює атаку як свідому спробу Росії стерти українську ідентичність, вказуючи на суттєві руйнування й пошкодження в культурних та наукових інституціях Києва. Зокрема, за її даними, постраждали:

Національний художній музей України

Український дім

Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України та його унікальні книгосховища

Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери та балету)

Національна музична академія України

Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка

Національна філармонія України

Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого

Мала опера в Києві

«Абсолютним проявом варварства, що переходить межу людської моралі», Нацкомісія назвала удар по Національному музею «Чорнобиль». За її даними, він знищив безцінні історичні свідчення та артефакти найбільшої техногенної катастрофи XX століття лише через місяць після того, як музей було модернізовано до 40-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС.

«Станом на сьогодні Росія вже знищила або пошкодила 1 783 об’єкти культурної спадщини та 2 540 об’єктів культурної інфраструктури по всій Україні. Це не супутні втрати війни – це свідома, системна державна політика РФ, яка має всі ознаки культурного геноциду українського народу», – стверджує комісія.





Відомство закликало генерального директора ЮНЕСКО, її відповідні органи та держави-члени організації «негайно задіяти всі наявні міжнародні інструменти, жорсткі механізми та процедури для примусу РФ до зупинення терору».

«Держава, яка нищить світову спадщину, не має права перебувати у цивілізованих міжнародних інституціях. Як свідчить історія, політика умиротворення агресорів лише заохочує їх до нових злочинів, у тому числі, проти культури», – йдеться в заяві.

Комісія, зокрема, закликає ЮНЕСКО:

надати публічну та принципову оцінку російській атаці на Київ і ніч на 24 травня та її наслідкам для культурної, освітньої і наукової сфери України

сприяти фіксації та документуванню пошкоджень культурних і освітніх об’єктів

посилити міжнародні механізми захисту української культурної спадщини та підтримки постраждалих установ

розглянути питання посилення відповідальності РФ за систематичне знищення культурної спадщини України, що має ознаки воєнних злочинів

За даними Міністерства внутрішніх справ, атака на Київ 24 травня знищила близько 40% музейних предметів з експозиції національного музею «Чорнобиль» на київському Подолі.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей, ще 81 – постраждала. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».