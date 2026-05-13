Мінкульт: агресія РФ зруйнувала або пошкодила понад 1700 пам’яток культурної спадщини в Україні

Міністерство культури 13 травня оновило дані про наслідки російської агресії для пам’яток культури:

«Станом на початок травня 2026 року через російську агресію в Україні зруйновано та пошкоджено 1783 пам’ятки культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури».

Загалом пошкодження зафіксовані в 18 областях. За даними відомства, серед пошкоджених об’єктів 161 мають статус культурної спадщини національного значення, 1 460 – місцевого, 162 – щойно виявлені. 46 пам’яток культурної спадщини повністю зруйновані.

Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки в Харківській області (353), Херсонській (303), Одеській (202), Донецькій (225), Київській області та м. Києві (173).

Внаслідок обстрілів та бойових дій, за даними Мінкульту, постраждали 2540 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 518 повністю знищені. Найбільше збитків зафіксовані в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Київській та Миколаївській областях.

Серед пошкоджених об’єктів:

клубні заклади – 1252

бібліотеки – 879

заклади мистецької освіти – 191

музеї та галереї – 141

театри, кінотеатри та філармонії – 52

парки, зоопарки – 11

заповідники – 9

цирки – 4

кіностудія в Києві

Мінкульт вказує на те, що внаслідок окупації майже всієї Луганської області та значних частин Запоріжжя, Донеччини та Херсонщини неможливо точно порахувати кількість закладів культури, які постраждали там внаслідок бойових дій та окупації.

У лютому уряд на пропозицію Мінкульту зобов’язав евакуювати музейних предмети за 50 кілометрів від лінії фронту.