Мінкультури: через атаку РФ у Києві пошкоджений Національний художній музей

Через російську атаку у Києві пошкоджений Національний художній музей України, повідомляє Міністерство культури України.

«Уночі Росія атакувала Київ. Через вибухову хвилю Національний художній музей України зазнав пошкоджень. Колекція та працівники музею не постраждали», – йдеться в повідомленні міністерства.

У Мінкультурі зазначили, що працівники музею та профільні служби зараз оглядають будівлю, фіксують наслідки атаки та уточнюють масштаби руйнувань.

«Національний художній музей України – це місце, де зберігається історія українського мистецтва. Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру й культурні інституції. Кожен такий удар – спроба залякати та знищити нашу ідентичність», – заявила міністерка культури України Тетяна Бережна.

У NAMU повідомили, що відсьогодні «музей буде зачинений на невизначений термін».

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули дві людини, ще 62 – постраждали. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».



