ДСНС: у Києві деблокували тіла двох загиблих, кількість постраждалих зросла до 87

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару 24 травня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці в понеділок.

Наразі відомо про 87 постраждалих у столиці, з них троє дітей. Двоє людей загинули. Служба зафіксувала пошкодження об’єктів цивільної та адміністративної інфраструктури на 49 локаціях у столиці.

«У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок», – зазначає ДСНС.





Рятувальники демонтували 165 квадратних метрів пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 квадратних метрів території, а психологи служби надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває.

Напередодні увечері голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про 86 постраждалих у столиці. За його спостереженням, багато людей врятувалися, тому що були в укриттях.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Загалом по Україні загинули четверо людей, близько сотні постраждали.

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».