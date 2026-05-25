Зеленський допускає завершення гарячої фази війни до листопада – Василевська-Смаглюк після зустрічі з президентом

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» говорив про перспективи завершення гарячої фази війни, заявила народна депутатка від цієї політсили Ольга Василевська-Смаглюк.

«Однаково зараз почнуть зливати телеграм-каналам, то розповім сама. Завершилась зустріч фракції з президентом. Левова частка часу була присвячена перспективі завершення гарячої фази війни. Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу», – написала вона у телеграмі.

Депутатка додала, що зараз в України є перевага на фронті, якою можна скористатись, основна мета – не дати РФ можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ.

Сьогодні Зеленський зустрівся з депутатами фракції «Слуга народу». У своєму відеозверненні він заявив, що сьогодні з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості обговорили «пріоритети на ці тижні, на найближчий час». Інших деталей зустрічі він не навів



За даними депутата від фракції «Голос» Ярослава Желізняка, під час зустрічі «президент озвучив чергову дату теоретичного завершення війни».



«На зустрічі з депутатами президент в черговий раз озвучив чергову дату теоретичного завершення війни. Я думав її написати…. Але враховуючи, що на кожній зустрічі кожен раз це звучало і кожен раз не співпадало з реальністю, то і немає сенсу. Цього разу це листопад 2026-го… хоча навіть присутні не дуже в це повірили», – написав він у телеграмі.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із представниками парламентської фракції партії «Слуга народу», під час якої, зокрема, обговорили «ключові питання» порядку денного у Верховній Раді.