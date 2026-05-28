ISW: українські дрони обмежують можливість Росії транспортувати війська й запаси на передову

Збройні сили України значно посилили удари середньої дальності та на лінії зіткнення навесні 2026 року, йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни.

«Успішні кампанії України з використанням безпілотників середньої та передової дальності обмежують можливості Росії транспортувати особовий склад на передову, а також постачати та підтримувати позиції на передовій», – повідомляють аналітики.

За спостереженнями ISW, Сили оборони досягли «помітних оперативних результатів» завдяки цим ударам. Зокрема, йдеться про погіршення здатності РФ використовувати ключові наземні лінії зв’язку (КЛД), що з’єднують Росію з окупованим Кримом, в тому числі автомагістраль М-14 Ростов-Крим, а також КЛД, що з’єднують окупований південь України з Донецьком.





Аналітики, зокрема, звертають увагу на заяву міністра оборони Михайла Федорова про «логістичний локдаун» російських військ через масштабування ударної компанії середньої дальності проти російських шляхів постачання.

Інститут також зазначає, що українські війська досягають тимчасової тактичної переваги в безпілотниках на деяких передових ділянках:

«Удари середньої дальності активно перешкоджають здатності Росії транспортувати особовий склад на передову, а також постачати та утримувати позиції на передовій, що значно зменшить кількість додаткових резервістів, які могли б навіть дістатися передової, де вони могли б вплинути на російські наземні операції за нинішніх умов».

Крім того, застосування дронів Силами оборони на передовій перешкоджає російським місіям з інфільтрації. ISW наводить заву прокремлівського «воєнкора» від 26 травня, за якою українська розвідка безпілотниками та удари на передовій зірвали успіх таких місій, на які російські війська покладалися протягом останніх кількох місяців.

«Українські війська створили глибоку зону активності безпілотників від середньої дальності до лінії фронту, і незрозуміло, чи додаткова мобілізація резерву суттєво покращить бойові характеристики російських військ, якщо російські війська спершу не зможуть протидіяти операціям українських безпілотників», – підсумовують автори звіту.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).