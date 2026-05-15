У ЗСУ повідомили про удар по «Панцир-С1» у Сакському районі Криму

Сили безпілотних систем України атакували російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1» у районі села Хуторок на заході Сакського району окупованого Криму. Про це у соціальних мережах повідомив командувач СБС України Роберт Бровді (позивний «Мадяр»), опублікувавши відповідне відео.

Також, за його словами, українські безпілотники уразили літак БЕ-200 та гвинтокрил КА-27 у населеному пункті Морской у РФ.

Про вибухи та стрілянину в районі цього населеного пункту вночі повідомляв телеграм-канал «Крымский ветер». Крім цього, повідомлялося про вибухи та стрілянину в районі Піщаного в Бахчисарайському районі Криму, а також у Євпаторії, на мисі Фіолент у Севастополі та з боку російського військового аеродрому «Кача».



Російські військові про будь-які удари або свої втрати не повідомляли.



З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



