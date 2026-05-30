У Нижньогородській області РФ створили міністерство для захисту від дронів

Відповідний указ підписав губернатор Нижегородської області Росії Гліб Нікітін (архівне фото)

Губернатор Нижньогородської області Росії Гліб Нікітін 30 травня підписав указ про створення міністерства захисту об’єктів у структурі регіонального уряду, передає канал «Настоящее время».

Нове відомство відповідатиме за безпеку критичної інфраструктури та захист регіону від атак безпілотників, йдеться в документі.

За заявою Нікітіна, міністерство займеться «захистом неба над регіоном», а також об’єктів комунально-енергетичного комплексу, які є однією з основних цілей ударів дронів. Відомство увійде до єдиного блоку з міністерством енергетики та житлово-комунального господарства.


Українські безпілотники вже неодноразово атакували об’єкти на території Нижегородської області, зокрема, нафтопереробний завод у Кстові та підприємства в Дзержинську.

28 травня дрон пошкодив дах будівлі обласного суду у центрі Нижнього Новгорода.

Водночас у прикордонній Бєлгородській області влада почала поступово скасовувати деякі обмеження, запроваджені раніше через загрозу атак. Новий голова регіону Олександр Шуваєв повідомляв, що з 30 травня у Білгороді знову включать міське освітлення та відновлять стабільну роботу мобільного інтернету.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

