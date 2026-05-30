У Нижньогородській області РФ створили міністерство для захисту від дронів

Губернатор Нижньогородської області Росії Гліб Нікітін 30 травня підписав указ про створення міністерства захисту об’єктів у структурі регіонального уряду, передає канал «Настоящее время».

Нове відомство відповідатиме за безпеку критичної інфраструктури та захист регіону від атак безпілотників, йдеться в документі.

За заявою Нікітіна, міністерство займеться «захистом неба над регіоном», а також об’єктів комунально-енергетичного комплексу, які є однією з основних цілей ударів дронів. Відомство увійде до єдиного блоку з міністерством енергетики та житлово-комунального господарства.





Українські безпілотники вже неодноразово атакували об’єкти на території Нижегородської області, зокрема, нафтопереробний завод у Кстові та підприємства в Дзержинську.

28 травня дрон пошкодив дах будівлі обласного суду у центрі Нижнього Новгорода.

Водночас у прикордонній Бєлгородській області влада почала поступово скасовувати деякі обмеження, запроваджені раніше через загрозу атак. Новий голова регіону Олександр Шуваєв повідомляв, що з 30 травня у Білгороді знову включать міське освітлення та відновлять стабільну роботу мобільного інтернету.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».