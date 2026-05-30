Зеленський: уражено російський нафтовий об’єкт в Армавірі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження об’єкта в Краснодарському краї, йдеться у його повідомленні в телеграмі.

«Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край», – зазначив президент.

Ураження також підтвердили у Генштабі ЗСУ.





Раніше російські пабліки писали про атаку дронів по місту Армавір Краснодарського краю. Деталі невідомі, але OSINT-писали, що нібито атакована нафтобаза «Південна нафтова компанія».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».