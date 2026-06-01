Зеленський: українські військові з початку року змогли уразити 15 російських НПЗ

Українські військові з початку року змогли уразити 15 російських НПЗ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину, розглядають заборону на експорт дизеля. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата», – сказав він у вечірньому відеозвернення.

За його словами, майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу.

Агентство Bloomberg 1 червня повідомило, що за минулий місяць українські дрони атакували російську нафтову інфраструктуру щонайменше 30 разів – більше, ніж за будь-який інший місяць від початку війни. З даними видання, переробка нафти в Росії впала до мінімуму за 16 років на тлі ударів ЗСУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



