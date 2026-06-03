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Новини | Міжнародні

У Москві, Підмосков’ї й Петербурзі почали запроваджувати обмеження на продаж пального – ЗМІ

За даними джерела російського видання «Комерсант» на паливному ринку, «якщо ситуація не налагодиться», до початку серпня подібні проблеми «поширяться на більшу кількість регіонів» Росії
За даними джерела російського видання «Комерсант» на паливному ринку, «якщо ситуація не налагодиться», до початку серпня подібні проблеми «поширяться на більшу кількість регіонів» Росії

У Москві й Московській області Росії запровадили обмеження на продаж пального на заправках ОРТК, «Лукойлу» і «Газпрому», пише російське видання видання MSK1.RU.

На АЗС мережі ОРТК від 30 травня продають не більше ніж 60 літрів бензину або 100 літрів дизеля в одні руки. У компанії повідомили, що нові правила запровадили «у зв’язку з поточною ринковою ситуацією».

На заправних станціях «Лукойлу» в Московському регіоні покупцеві відпускають до 100 літрів бензину. У «Газпрому» обмеження становлять «100-150 літрів» на бензин і дизель в одні руки.

Напередодні ввечері, 2 червня, російське видання «Фонтанка» повідомило про «тимчасові труднощі» з постачанням пального до Санкт-Петербурга. Через це деякі заправки у місті встановили ліміт на продаж бензину – від 50 до 95 літрів залежно від мережі АЗС.

Обмеження на продаж пального також запровадили у Бєлгородській та Курській областях Росії, на окупованій РФ території Луганщини і в окупованому Криму.

За даними джерела російського видання «Комерсант» на паливному ринку, «якщо ситуація не налагодиться», до початку серпня подібні проблеми «поширяться на більшу кількість регіонів» Росії.

Повідомлення про проблеми з пальним у РФ і на окупованих територіях з’явилися після того Сили оборони України останніми місяцями суттєво наростили кількість ударів дронами по нафтовій і паливній інфраструктурі Росії у її глибокому тилу.

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