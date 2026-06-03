У Москві, Підмосков’ї й Петербурзі почали запроваджувати обмеження на продаж пального – ЗМІ

У Москві й Московській області Росії запровадили обмеження на продаж пального на заправках ОРТК, «Лукойлу» і «Газпрому», пише російське видання видання MSK1.RU.

На АЗС мережі ОРТК від 30 травня продають не більше ніж 60 літрів бензину або 100 літрів дизеля в одні руки. У компанії повідомили, що нові правила запровадили «у зв’язку з поточною ринковою ситуацією».

На заправних станціях «Лукойлу» в Московському регіоні покупцеві відпускають до 100 літрів бензину. У «Газпрому» обмеження становлять «100-150 літрів» на бензин і дизель в одні руки.

Напередодні ввечері, 2 червня, російське видання «Фонтанка» повідомило про «тимчасові труднощі» з постачанням пального до Санкт-Петербурга. Через це деякі заправки у місті встановили ліміт на продаж бензину – від 50 до 95 літрів залежно від мережі АЗС.

Обмеження на продаж пального також запровадили у Бєлгородській та Курській областях Росії, на окупованій РФ території Луганщини і в окупованому Криму.

За даними джерела російського видання «Комерсант» на паливному ринку, «якщо ситуація не налагодиться», до початку серпня подібні проблеми «поширяться на більшу кількість регіонів» Росії.

Повідомлення про проблеми з пальним у РФ і на окупованих територіях з’явилися після того Сили оборони України останніми місяцями суттєво наростили кількість ударів дронами по нафтовій і паливній інфраструктурі Росії у її глибокому тилу.