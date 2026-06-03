Удар по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі: на супутниковому знімку видно наслідки

Проєкт Радіо Свобода «Схеми» публікує перший супутниковий знімок пожежі на «Петербурзькому нафтовому терміналі», який вранці 3 червня атакували українські безпілотники.

На знімку з супутника Planet Labs за 3 червня, який є у розпорядженні журналістів, видно масштабну пожежу на його території і стовп чорного диму.

Українські сили 3 червня завдали низку ударів безпілотниками по цілях у глибині Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ і Службі безпеки України. Зокрема, нафтовий термінал зазнав удару в Санкт-Петербурзі, де сьогодні відкривається економічний форум. У Кронштадті, портовому місті під Петербургом, де розташована база ВМС Росії, удару зазнав «Кронштадський морський завод».

У командуванні також заявляють, що був уражений корвет «Бойкий». У місті Мічурінськ у Тамбовській області Росії був атакований завод «Прогрес», який, серед іншого, виробляє компоненти для російських ракет.

Російська влада не підтверджувала уражень згаданих об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».