Термінал у Петербурзі та кораблі: Генштаб повідомив про удари по Росії й окупованих територіях

Сили оборони завдали ударів по низці об’єктів у Росії та на окупованих територіях, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 3 червня.

Зокрема, командування підтвердило ураження по нафтовому терміналу «Санкт-Петербург»:

«Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежею на території терміналу. Нафтовий термінал є одним із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту й логістики паливних ресурсів російської федерації. Пропускна здатність становить 10 мільйонів тонн на рік. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб військових формувань держави-агресора».

Також військові повідомляють про ураження кораблів і об’єктів інфраструктури в порту Кронштадт, масштаби пошкоджень уточнюються.

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Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що на Крошнтадській базі уражений, зокрема, корвет «Бойкий», який є носієм ракетної зброї.

Ураження зазнало підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння «Мічурінський завод «Прогресс» у Тамбовській області. За даними штабу, на території підприємства зафіксували пожежу, масштаби збитків уточнюються.

Командування зазначає, що це підприємство спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії, зокрема, гіроскопічних приладів стабілізації, автопілотів, навігаційних курсовказівників та інших елементів пілотно-навігаційних комплексів, що застосовуються в російських літаках, ракетах і БПЛА.

Штаб також повідомив про ураження радіотехнічної системи ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі «Саки» в Новофедорівці в окупованому Криму.

«Серед іншого, уражено склад боєприпасів та БпЛА (Галицинівка, Донецької обл.), склад паливно-мастильних матеріалів (Білолуцьк, Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт противника (Селидове, Донецької обл.)», – йдеться в зведенні.





Штаб уточнив наслідки удару по Ільському нафтопереробному заводу напередодні: пошкоджена технологічна естакада, установка первинної переробки нафти АВТ та двох резервуарів РВС-5000 на НПЗ «Ильский» у Краснодарському краї.

Військові підтвердили зупинку перекачування нафти на нафтоперекачувальній станції «Зензеватка» у Волгоградській області, яка зазнала удару 2 червня.

«Крім того, за результатами удару 30 травня 2026 року по полігону «Приморський Посад» (Приморський Посад, ТОТ Запорізької обл.) підтверджено знищення укриттів для особового складу ворога. Втрати противника склали близько 30 осіб», – додає штаб.

Російське командування не повідомляло про ураження військових об’єктів. Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Раніше стало відомо про ураження Петербурзького нафтового терміналу та низки інших об’єктів у Росії. Президент Зеленський підтвердив удар по терміналу, а також підприємству в Тамбовській області, залученому до виробництва російської зброї та Кронштадтській базі. Удару завдано в день, коли в Санкт-Петербурзі стартує міжнародний економічний форум.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».