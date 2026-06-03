Зеленський підтвердив удар по нафтовому терміналу в Петербурзі в день відкриття економічного форуму

Російський Санкт-Петербург зазнав атаки безпілотників у ніч проти 3 червня – про це повідомили місцеві медіа й телеграм-канали, переадає російська служба Радіо Свобода.

Звуки вибухів чули у тому числі жителі Адміралтейського та Василеострівського районів у центрі міста. Зайнявся «Петербурзький нафтовий термінал» – про це повідомляють телеграм-канали, включаючи російські «Бумага» та Astra, а також українські моніторингові канали. Вони публікують відео з вибухами та пожежею.

Влада повідомила про постраждалих, загиблих немає.

Губернатор Петербурга Олександр Бєглов заявив про ураження безпілотниками об’єктів інфраструктури в Кронштадті, Кіровському й Красносельському районах:

«Пошкоджені декілька об’єктів. На цей час йде ліквідація наслідків. Постраждали кілька людей. Загиблих немає».

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Бєглов не уточнив, які саме об’єкти постраждали.

У місті сьогодні відкривається Петербурзький міжнародний економічний форум, у якому, як очікується, візьме участь президент Росії Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський згодом підтвердив удари по Росії, в тому числі по Санкт-Петербургу, зазначивши, що до них долучилися війська Служби безпеки, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби.

«Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі», – заявив голова держави.

Іншою ціллю ударів він назвав підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї й розташоване за майже 600 кілометрів від лінії фронту.





За даними «Бумаги», близько 5 ранку місцеві жителі чули звуки вибухів у Петербурзі. В аеропорту Пулково затримано десятки рейсів, дев’ять літаків пішли на запасні аеродроми. Крім того, у місті обмежили роботу мобільного інтернету. Читачі видання розповіли, що не можуть підключитися навіть до сайтів із «білого списку».

Петербург і раніше зазнавав ударів безпілотників, проте удар у ніч на середу був одним із найбільш масованих, пише російська Радіо Свобода.

«Петербурзький нафтовий термінал» розташований на південному сході Петербурга. Згідно з сайтом компанії, він є одним із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. На його території розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна спроможність терміналу становить 12,5 мільйонів тонн на рік.

Петербурзький міжнародний економічний форум триває з 3 по 6 червня. За даними Astra, від нафтового терміналу, що зазнав атаки, до «Експофоруму», де відбувається захід – близько 17 кілометрів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про 50 збитих безпілотників над регіоном у ніч проти третього червня.





У Мічурінську в Тамбовській області, за даними Astra, горить завод «Прогрес». Губернатор регіону Євген Первищов повідомив, що внаслідок «падіння безпілотників» пошкоджені багатоквартирний будинок, бібліотека та школа мистецтв, а також господарські споруди промислового підприємства. Постраждалих немає.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив, що в Єршицькому муніципальному окрузі в результаті, як він висловився, «падіння уламків» безпілотника під час гасіння пожежі загинули двоє співробітників МНС, ще двоє пожежників та один мирний житель зазнали легких поранень.

Крім того, підконтрольний РФ голова окупованої частини Донеччини Денис Пушилін стверджує, що в Єнакієвому безпілотник атакував рейсовий автобус «Москва – Сімферополь». За його твердженням, загинули семеро людей, ще 11 поранені. Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані, українська влада їх не коментувала.

Міноборони Росії заявило, що в ніч на третє червня сили ППО збили 354 українських безпілотники, зокрема, над Ленінградською та Московською областями. Скільки збити не вдалося, не повідомляється.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».