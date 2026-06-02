Шлях до окупованого Криму «може перетворитися на дорогу на Москву». Армія РФ готується оборонятися?

Поки Сили оборони України тримають під вогневим контролем російський «сухопутний коридор» до Криму, на самому окупованому півострові активізувалися російські військові. У травні вони масово проводили військові навчання. Гучно було, зокрема, і в курортних регіонах, де неофіційно вже стартував курортний сезон. На східному узбережжі частину територій на пів року закриють від цивільних заради військових тренувань.

Що відбувається і чи очікують в окупованому Росією Криму появи Сил оборони України, розповідаємо в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У травні російські військові в окупованому Криму активізували свої навчання. Їхню присутність відчували практично повсюдно – від Севастополя до Південного узбережжя. Військові РФ укріплюються на кримському узбережжі в очікуванні українського десанту, а також відпрацьовують протидиверсійні заходи.

Місяць військових

У Севастополі протягом травня відбулись кілька масштабних навчань. 22 травня кілька районів міста перебували «в орбіті планових антидиверсійних тренувань», повідомляв його російський очільник Михайло Развожаєв. Навчання, зокрема, проводили в парку Перемоги, на мисах Лукулл, Сарич, Херсонес, у Балаклаві, Качі, Ласпі, Інкерманській, Козачій, Комишовій, Карантинній, Стрілецькій бухтах, на Північному та Південному молах.

Вони повторилися 28 травня. «Орієнтовно до 22:00 поблизу Північного та Південного молів, Стрілецької, Комишової, Карантинної, Інкерманської та Козачої бухт, парку Перемоги, мису Херсонес, Балаклави, Ласпі, мису Сарич, мису Лукулл, Качі флот проводитиме профілактичні заходи з боротьби з ПДСЗ (підводні диверсійні сили та засоби – КР)», – повідомляв Развожаєв.

У програмі навчань – стрільби з різних видів зброї, гранатометання та реактивне бомбометання.

Навчання із гарантування безпеки морських рубежів російські військові проводили 11 та 14 травня. Вони охоплювали практично всю прибережну зону Севастопольського регіону. Особливу увагу приділяли ключовим бухтам зі стоянками суден та об’єктами цивільної інфраструктури. Військові відпрацьовували «сценарії виявлення та ліквідації умовного противника під водою і на поверхні».

28 травня військові навчання також відбулись на околицях південнобережного селища Олива. Місцевих попереджали про гучні звуки та закликали їх зберігати спокій.

«Шановні жителі та гості Ялти! У районі селища Олива може бути гучно з 16:00 до 22:00. Проводяться навчання», – повідомляла Єдина чергово-диспетчерська служба (ЄЧДС) Ялти.

В Оливі розташовані державні дачі, включно з резиденцією президента РФ Володимира Путіна та інших російських посадовців. Днем раніше було гучно в західному районі Великої Ялти. Там також тренувалися військові РФ.

Чауду закриють на пів року

У східній частині Криму буде гучно аж до зими. У Ленінському районі протягом кількох місяців триватимуть військові навчання, попереджають у російській адміністрації регіону. За її інформацією, на полігоні поблизу мису Чауда з 1 червня до 30 листопада проводитимуться «роботи із забезпечення підготовки авіаційних частин із застосуванням авіаційних засобів ураження».

У цей час кримчан і гостей півострова просять утриматися від відвідування цієї території.

«З метою запобігання нещасним випадкам керівництво військової частини вимагає неухильного дотримання вимог техніки безпеки та заборони проходу і перебування людей на території полігону в зазначений період», – попередили у відомстві.

З Чауди російські війська регулярно атакують ударними дронами материкову частину України, заявляють у ЗСУ.

Навесні російські війська почали укріплюватися на території окупованого Криму. На початку травня вздовж дороги Євпаторія – Саки російські військові облаштували свої вогневі точки та пости спостереження, з яких стежать за морем, повідомляє проукраїнський телеграм-канал «Крымский ветер».

Сили оборони України заявляють, що війська РФ мінують пляжі та прибережні води протитанковими і протипіхотними мінами, фактично перетворюючи узбережжя на «суцільну зону небезпеки».

Російська влада та військове командування про це не повідомляють.

«Дорога на Крим – уже не тил»

На тлі того, що відбувається, російська влада окупованого Криму публічно відкидає можливість появи в регіоні Сил оборони України. Російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) сподівається, що стримати їх зможуть російські прикордонники.

«Прикордонне управління ФСБ Росії по Криму успішно виконує поставлені завдання. Наш півострів історично є південним форпостом Росії. Кримчани впевнені: кордон під надійною охороною», – заявив він у травні, вітаючи їх із професійним святом.

Раніше Сергій Аксьонов неодноразово запевняв, що «гарантовано Криму жодна сухопутна операція ЗСУ не загрожує».

У Z-спільноті не приховують: ситуація на півдні України та навколо Криму значно ускладнилася для сил РФ після того, як Сили оборони України почали обстрілювати російський «сухопутний коридор», прокладений військовими РФ у 2022 році через окуповані українські території.

Удари по перевізниках вантажів на півострові впливають на бойові можливості ЗС РФ на південних фронтах

«У південних регіонах Росії (окупованих РФ південних областях України – ред.) ситуація складається дедалі загрозливішим чином. Українські формування з початку травня значно наростили кількість ударів дронами по транспортних засобах, що перевозять різні вантажі до Херсонської та Запорізької областей і Криму. Загроза полягає не лише у зриві курортного сезону в Криму чи нестачі окремих продуктів на півострові. Удари по перевізниках вантажів на півострові безпосередньо впливають на бойові можливості ЗС РФ на південних фронтах, де ситуація і так не безхмарна», – пише російський провоєнний телеграм-канал «Рыбарь».

Він визнає, що ЗСУ «вже почасти паралізували логістику півдня Росії» на «сухопутному коридорі» до Криму і допускає, що їм вдасться «проломити оборону» російської армії на південному напрямку.

«Дорога на Крим – уже не тил», а під загрозою опинилася ключова траса постачання сил РФ, пише російський телеграм-канал «Разговор при галстуках». Він допускає, що якщо з російського боку «не буде радикального оновлення підходів», дорога на Крим «може перетворитися на дорогу на Москву».

Як деокупувати Крим?

У травні екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес заявив, що Україна «тепер має можливість уразити кожен квадратний метр Криму» і може його деокупувати.

Перший крок до звільнення Криму – це ізолювати його

«Перший крок до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст (через Керченську протоку – ред.). Друге – зробити його непридатним для використання росіянами. Більш тривала і складна частина – як змусити їх піти, а потім завести туди українські війська. І я думаю, що це відбувається як частина загальних зусиль із використанням високоточних засобів великої дальності для знищення російської нафтогазової інфраструктури», – розповів він в інтерв’ю «Укрінформу».

Він стверджує, що Крим «є найважливішою точкою» російсько-української війни і той, хто його контролюватиме, переможе.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявляла про намір домогтися деокупації Криму. На третьому році вторгнення президент України Володимир Зеленський заявив про пошук можливостей деокупації Криму дипломатичним шляхом, наголосивши, що Україна «юридично не відмовиться від своїх територій», окупованих Росією.

Російська влада скептично ставиться до перспективи деокупації Криму. Вона вважає півострів «невід’ємною частиною Росії» та обіцяє «належну відповідь» за «будь-які претензії» на нього.