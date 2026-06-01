Третій армійський корпус заявив про дроновий контроль Луганщини. Що це означає для фронту?

Уся Луганська область тепер перебуває під вогневим контролем українських дронів – про це 31 травня заявив Третій армійський корпус у соціальних мережах.

За словами військових, батальйон безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади завдав удару по логістиці армії РФ на тимчасово окупованій частині області, діставшись аж до КПП «Ізварине» на українсько-російському кордоні – це понад 205 кілометрів від лінії фронту . Під час операції було уражено бронетехніку та склади боєприпасів армії РФ.

«Оголошуємо про операцію з контролю логістичних маршрутів у Луганській області та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка – тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу », – заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

З огляду на бойові дії Радіо Свобода не може підтвердити наведені дані з незалежних джерел.

Раніше у квітні про подібне досягнення заявляв і 1-й корпус Нацгвардії «Азов» – у корпусі заявляли, що взяли під контроль усі логістичні шляхи агресора біля окупованого Донецька, продемонструвавши відповідні кадри.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.



Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».