Третій армійський корпус заявив, що Луганщина відтепер під контролем українських БПЛА

Третій армійський корпус заявив, що Луганщина відтепер під контролем українських дронів.

Як повідомляється, бійці батальйону безпілотних систем завдали ударів по логістиці військ РФ на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до КПП «Ізварине», що розташоване за понад 205 км углиб окупованої території, на кордоні з Росією.

У корпусі заявляють, що під час операції пілоти уразили бронетехніку та склади боєприпасів противника.

«У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка – тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу», – заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

З огляду на бойові дії Радіо Свобода не може підтвердити наведені дані з незалежних джерел.

Російське військове керівництво регулярно заявляє про повне захоплення Луганської області. Сили оборони заперечують це.



