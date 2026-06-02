Українське командування підтвердило удар по Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії

Сили оборони України вночі проти 2 червня завдали низки ударів по російських об’єктах, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці у вівторок.

«Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Ильский» в Краснодарському краї РФ. Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежою на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Командування зазначає, що Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії й має потужність переробки близько 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення російської армії.

Крім того, Генштаб звітує про удари по:

зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцирь-С1» у Видному в окупованому Криму

складу безпілотників підрозділу РФ у окупованому Шахтарському на Донеччині, а також пункти управління БПЛА в районах Устинки російської Бєлгородської області, Лугового на Запоріжжі та Голої Пристані на Херсонщині

зосередженню живої сили армії Росії в районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти в Курській області РФ

Штаб навів уточнені дані про попередні удари. Зокрема, 31 травня ЗСУ уразили ракетами «Нептун» Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, влучивши по двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території заводу.

Внаслідок ударів по лінійно-виробничій диспетчерській станції «Лазарєво» в Кіровській області Росії пошкоджені два резервуари РВС-50000 м3 та будівлі магістральних насосних станцій.

Командування також підтвердило влучання 31 травня по території Саратовського НПЗ – уражена установка первинної переробки нафти АВТ-6.

«Серед іншого, у ніч на 1 червня уражено корабель окупантів у районі базування (Міжводне, ТОТ АР Крим). За попередньою інформацією – це судно розмагнічування. Результати уточнюються», – додає Генштаб.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про наслідки ударів.

Російське командування не повідомляло про ураження військових об’єктів. Раніше 2 червня влада Краснодарського краю повідомила про пожежу на Ільському НПЗ через падіння уламків безпілотника.





Міністерство оборони Росії заявило про знищення 148 безпілотників над Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Курською, Орловською, Ростовською, Смоленською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом і акваторіями Азовського та Чорного морів вночі на 2 червня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».