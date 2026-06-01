Reuters: Волгоградський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів України

Волгоградський нафтопереробний завод на півдні Росії, який належить компанії «Лукойл», тимчасово зупинив переробку нафти після української атаки 29 травня – про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За їхніми даними, установка перегонки сирої нафти АВТ-1, яка забезпечує 40% потужності заводу, була зупинена. Також зупнилися інші установки, АВТ-6 та АВТ-5.

Компанія «Лукойл» не відповіла на запит журналістів про коментар.

Агентство уточнює, що в 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,5 мільйона метричних тонн нафти, або близько 5% від загального обсягу, переробленого на російських нафтопереробних заводах.

Підприємство, зокрема, виробило 6 мільйонів тонн дизельного палива, 1,9 мільйона тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.

Сили оборони вночі на 29 травня завдали ударів по низці об’єктів у Росії, в тому числі по Волгоградському НПЗ. Командування, зокрема, зафіксувало пожежу на території заводу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».