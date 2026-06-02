Російська влада повідомила про пожежу на Ільському НПЗ через удар дронів

Краснодарський край Росії зазнав удару безпілотників, повідомив місцевий оперативний штаб вранці 2 червня.

За повідомленням, у Слов’янську-на-Кубані уламки дрона впали на території багатоквартирного будинку, ніхто не постраждав.

«На Ільському НПЗ сталося загоряння через атаку БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби», – заявляє штаб.

Українське командування наразі не повідомляло про удари по Краснодарському краю.

Міністерство оборони Росії заявило про знищення 148 безпілотників над Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Курською, Орловською, Ростовською, Смоленською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом і акваторіями Азовського та Чорного морів вночі на 2 червня.

Ільський НПЗ зазнавав ударів безпілотників у лютому 2026 року.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові від початку року змогли уразити 15 російських НПЗ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».