Генштаб звітував про ураження корвета в ході удару по російському Кронштадту

Сили оборони в ході атаки на Санкт-Петербург уразили російський корвет проєкту 20380, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, ураження зазнала одна з баз Балтійського флоту Військово-морського флоту РФ у районі Кронштадт.

«За попередньою інформацією, йдеться про корабель «Бойкий». На борту судна підтверджено масштабну пожежу. Результати і масштаби збитків уточнюються», – заявляє Генштаб.

Командування уточнює, що російські корвети проєкту 20380 є багатоцільовими бойовими кораблями ближньої морської зони. Вони призначені для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та повітряними цілями, а також для завдання ударів по берегових об’єктах.

Раніше про ураження корвета повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, зазначивши, що він є носієм ракетної зброї.

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Російське командування не повідомляло про ураження корабля. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити наслідки удару.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 3 червня, російська армія втратила 33 кораблі й катери в ході повномасштабної війни проти України.

Раніше стало відомо про ураження Петербурзького нафтового терміналу та низки інших об’єктів у Росії. Президент Зеленський підтвердив удар по терміналу, а також підприємству в Тамбовській області, залученому до виробництва російської зброї та Кронштадтській базі. Удару завдано в день, коли в Санкт-Петербурзі стартує міжнародний економічний форум.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».