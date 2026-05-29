Росія: повітряну тривогу вперше оголосили по всьому Уральському округу, за 2000 км від України

Майже по всьому російському Поволжі та Уралу, а також у Західному Сибіру 29 травня оголошували повітряну тривогу – на це звернула увагу російська служба Радіо Свобода.

Про небезпеку ударів ракетами й дронами Збройних сил вперше за всю війну оголосила влада одразу всього Уральського федерального округу, про що повідомляв повноважний представник президента Росії Артем Жога.

Відстань до південних кордонів Уральського федерального округу від України перевищує 2 тисячі кілометрів. Тривога оголошена в Курганській, Свердловській, Челябінській та Тюменській областях, а також у Ханти-Мансійському та Ямало-Ненецькому автономних округах, що географічно належать до Західного Сибіру.

«Це превентивний захід. Зберігайте спокій, будьте пильні!» – заявила адміністрація Тюменської області.

Тривога також торкнулася Татарстану, Нижньогородської та Самарської областей, Чуваської республіки та Пермського краю, що входять до складу Приволзького федерального округу.

У лютому 2026 року вперше з початку повномасштабної війни про режим ракетної небезпеки оголошували в Пермському краї та Свердловській області, що на Уралі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона, коли підтверджує ці дані, наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.