Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтового терміналу, нафтобази і танкера тіньового флоту РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч проти 23 травня українські сили уразили нафтовий термінал «Шесхарис» у Новоросійську в Краснодарському краї РФ.

За повідомленням, там було влучання і виникла пожежа на території терміналу.

«Шесхарис» – один із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі, що входить до системи ПАТ «Транснефть», зазначили в Генштабі.

Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту й задіяний у забезпеченні потреб армії РФ, додали в українському командуванні.

«Там же, у районі Новоросійська, уражено перевальну нафтобазу «Грушова» – зафіксовано пожежу на території об’єкта. Нафтобаза «Грушова» є ключовою складовою комплексу «Шесхарис» й одним із найбільших резервуарних комплексів півдня РФ. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2–1,4 млн м³. Об’єкт використовується для зберігання, перевалки і транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також заявили, що в акваторії Чорного моря був атакований район базування кораблів так званого тіньового флоту Росії, й підтверджене ураження танкера CHRYSALIS.

Російська влада це повідомлення поки що не коментувала.

Вранці про те, що в російському Новоросійську уламки безпілотника впали на території нафтобази і загорілися кілька технічних й адміністративних будівель, повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ. Також у повідомленні йшлося про те, що фрагменти впали на території паливного терміналу. Наслідки в штабі не уточнювали.

Тим часом російське видання Astra встановило, що пожежа розпочалася на нафтобазі «Грушова балка» – найбільшому нафтосховищі РФ на Кавказі.

Крім того, після атаки дим піднімався з нафтоналивного терміналу, розташованого на узбережжі Новоросійська, «Шесхаріс», який раніше вже неодноразово зазнавав ударів.

Міноборони Росії відзвітувало, що за ніч нібито було знищено 348 українських безпілотників. Незалежних підтверджень цього немає.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».