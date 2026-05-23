РФ: у Новоросійську після атаки дронів загорілася нафтобаза

У російському Новоросійську уламки безпілотника впали на території нафтобази – загорілися кілька технічних й адміністративних будівель. Також фрагменти впали на території паливного терміналу, повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю.

Російське видання Astra встановило, що пожежа розпочалася на нафтобазі «Грушова балка» – найбільшому нафтосховищі на Кавказі.

Крім того, після атаки дим піднімався з нафтоналивного терміналу, розташованого на узбережжі Новоросійська, «Шесхаріс», який раніше вже неодноразово зазнавав ударів.

Вночі атаки також зазнала Пермська область Росії – голова регіону Дмитро Махонін повідомив, що дрони атакували одне із промислових підприємств. З його слів, постраждалих немає. Інші деталі Махонін не навів.

Український моніторинговий телеграм-канал Exilenova+ стверджує, що дрон уразив територію хімічного комплексу АКМ компанії «Метафракс» у Губасі. Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду і меламіну.

Ще одним регіоном, куди в ніч проти 23 травня долетіли українські дрони, стала Удмуртія. Про атаку повідомляла місцева влада, очевидці опублікували фото пожежі поблизу птахофабрики в місті Глазов, поряд з якою розташована електропідстанція. Чи була вона ціллю удару, невідомо.

Міноборони Росії відзвітувало, що за ніч нібито було знищено 348 українських безпілотників. Незалежних підтверджень цього немає.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».