Зеленський повідомив про ураження російського хімпідприємства за 1700 км від України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими силами хімічного підприємства «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї Росії.

«Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край», – написав Зеленський у телеграмі 23 травня.

Він зазначив, що «Метафракс Кемікалс» є «важливою частиною» російської хімічної індустрії. «Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка й дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений», – вказав Зеленський.

Раніше про те, що вночі атаки дронів зазнала Пермська область Росії, повідомляв голова регіону Дмитро Махонін. За його словами, дрони атакували одне із промислових підприємств. Проте деталей губернатор не навів.

Український моніторинговий телеграм-канал Exilenova+ стверджував, що дрон уразив територію хімічного комплексу АКМ компанії «Метафракс» у Губасі. Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду і меламіну.

Були також повідомлення про атаку дронів і в інших регіонах Росії вночі 23 травня, зокрема, в Новоросійську після удару загорілася нафтобаза.

Міноборони Росії відзвітувало, що за ніч нібито було знищено 348 українських безпілотників. Незалежних підтверджень цього немає.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».