Крим Реалії
Росія готує новий масований удар по Україні – Зеленський із посиланням на розвідку

Наслідки російського удару по Києву, 24 травня 2026 року
Наслідки російського удару по Києву, 24 травня 2026 року

Російські військові, за даними української розвідки, готують новий масований удар по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський у розмові з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером 29 травня.

«Говорив із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики», – написав він у телеграмі.

Деталей щодо планованого нападу голова держави не навів.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років». Він також заявив, що США готові далі виступати посередником у врегулюванні війни між Росією й Україною.

Сполучені Штати Америки під час засідання Ради безпеки ООН 28 травня висловили різку критику на адресу Росії й закликали її утриматися від обіцяних «системних ударів» по Києву.

Київ після російської атаки: руйнування та наслідки обстрілу

Пожежа на території ринку та торгового центру після атаки РФ на станції метро «Лук’янівська» у Києві
Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська», її закрили для пасажирських перевезень
Наслідки російської атаки біля станції метро «Лук’янівська» у Києві
Ліквідація пожежі на Лук’янівському ринку у Києві внаслідок російської атаки
Зруйнована російським обстрілом багатоповерхівка у Шевченківському районі Києва
Пожежа у п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Києва, внаслідок російської атаки. У будинку повністю зруйнований підʼїзд
Поранений внаслідок російської атаки Євген тримає на руках свою собаку Вилку.
Люди та рятувальники ховаються в підвалі під час російської атаки та надають пораненій жінці допомогу
Пошкоджена внаслідок атаки РФ дев’ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва
Чоловік допомагає жінці, яка постраждала внаслідок російської атаки на Київ
Руйнування у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва
Співробітники Червоного Хреста евакуйовують поранених внаслідок російської атаки
Згорілі авто та ринок внаслідок російської атаки на Київ
Пошкоджений через російську атаку Національний музей «Чорнобиль»
Музей відкрили місяць тому після відновлення
«Під ударом опинився простір, що зберігає свідчення про аварію 1986 року. Музей, який відновлювали як символ осмислення трагедії – знову постраждав», – <a href="https://t.me/mvs_ukraine/62920" target="_self" class="wsw__a">написав</a> міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Національний музей «Чорнобиль», який було пошкоджено через атаку
Дим у небі над Києвом після російської атаки на місто
