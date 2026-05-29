Росія готує новий масований удар по Україні – Зеленський із посиланням на розвідку

Російські військові, за даними української розвідки, готують новий масований удар по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський у розмові з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером 29 травня.

«Говорив із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики», – написав він у телеграмі.

Деталей щодо планованого нападу голова держави не навів.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років». Він також заявив, що США готові далі виступати посередником у врегулюванні війни між Росією й Україною.

Сполучені Штати Америки під час засідання Ради безпеки ООН 28 травня висловили різку критику на адресу Росії й закликали її утриматися від обіцяних «системних ударів» по Києву.

