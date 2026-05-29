США на Радбезі ООН засудили «варварську ескалацію» Росії через удари по Києву

Заява, озвучена Теммі Брюс, пролунала під час засідання Радбезу, запрошеного Україною у відповідь на удари РФ (фото архівне)

Сполучені Штати Америки під час засідання Ради безпеки ООН 28 травня висловили різку критику на адресу Росії й закликали її утриматися від обіцяних «системних ударів» по Києву. Заява пролунала під час засідання Радбезу, запрошеного Україною у відповідь на удари РФ.

«Останні масовані удари Росії по Києву минулими вихідними, зокрема із застосування гіперзвукової балістичної ракети «Орешник», є незрозумілою, небезпечною і варварською ескалацією. Вони є ще одним прикладом того, чому війна між Росією й Україною має негайно і назавжди припинитися… Ми застерігаємо Росію не завдавати так званих «системних ударів» по Києву, які можуть призвести до подальших жертв серед цивільного населення і відкладають перспективу миру», – заявила заступниця посла США в ООН Теммі Брюс.

Вона також висловила «серйозну стурбованість» через «очевидне ігнорування» Росією захисту, що надається дипломатичним установам й персоналу, згідно з міжнародним правом.

«Сполучені Штати знову закликають до негайного і всеохопного припинення вогню як кроку до довгострокового, досягнутого на переговорах припинення війни. Альтернативою є ескалація насильства, яке вийде з-під контролю. Це неприйнятно. Війна має припинитися. Сполучені Штати закликають Російську Федерацію зупинитися… Ми закликаємо до деескалації й продовжуємо закликати обидві сторони до переговорів у добрій волі, щоб припинити цю війну», – сказала Брюс.

Водночас посол Росії Василь Небензя під час свого виступу повторив твердження Москви про те, що обстріл Києва в ніч проти 24 травня був спрямований проти українських військових і розвідувальних об’єктів, і повторив обіцянку Росії завдати нових ударів по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах».

«Оскільки вищезгадані об’єкти розосереджені по всьому Києву, ми попередили іноземних громадян, зокрема співробітників дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якомога швидше залишити місто», – сказав він.

Небензя також поскаржився на українські удари по об’єктах у Росії.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія намагається створити «наратив жертви» для виправдання продовження своєї агресії проти України й можливих нових ударів. Він наголосив, що відповідальність за жертви війни «лежить на одній людині – Путіні й військовому монстрі, яким він командує». Дипломат порівняв масовану російську атаку на Київ у ніч на 24 травня з «Армагеддоном».

Помічник генерального секретаря ООН Халед Хіарі у своєму виступі заявив, що Організація Об’єднаних Націй «глибоко стурбована» обіцяними Росією «послідовними й системними ударами» по цілях у Києві.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Після удару по окупованому Старобільську Москва звинуватила Київ у «грубій зневазі до норм міжнародного гуманітарного права» і заявила, що
«все це переповнило чашу терпіння».

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія не надала незаперечних доказів того, що удар українських сил по Старобільську на Луганщині 21-22 травня був спрямований виключно на цивільний об’єкт, на тлі заяв України про те, що російські війська створили військовий об’єкт на території коледжу, що постраждав під час атаки. «Росія раніше встановлювала законні військові цілі в цивільних будівлях, ймовірно, намагаючись використовувати цивільних осіб і цивільну інфраструктуру як живий щит», – йшлося у звіті ISW.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років». Він також заявив, що США готові далі виступати посередником у врегулюванні війни між Росією й Україною.

Київ після російської атаки: руйнування та наслідки обстрілу

Пожежа на території ринку та торгового центру після атаки РФ на станції метро «Лук’янівська» у Києві
Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська», її закрили для пасажирських перевезень
Наслідки російської атаки біля станції метро «Лук’янівська» у Києві
Ліквідація пожежі на Лук’янівському ринку у Києві внаслідок російської атаки
Зруйнована російським обстрілом багатоповерхівка у Шевченківському районі Києва
Пожежа у п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Києва, внаслідок російської атаки. У будинку повністю зруйнований підʼїзд
Поранений внаслідок російської атаки Євген тримає на руках свою собаку Вилку. <br><br>«Я був в коридорі. А вона [собака] не хотіла зі мною бути. Вона була в кімнаті. Воно як бахнуло – я за нею кинувся. А тут ще один вибух. І мене з нею, як щіпочку, понесло. Розумієте, мені 75 років. Чого мені боятись? Я більше за неї боявся, ніж за себе», – розповів чоловік
Люди та рятувальники ховаються в підвалі під час російської атаки та надають пораненій жінці допомогу
Пошкоджена внаслідок атаки РФ дев'ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва
Чоловік допомагає жінці, яка постраждала внаслідок російської атаки на Київ
Руйнування у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва
Співробітники Червоного Хреста евакуйовують поранених внаслідок російської атаки
Згорілі авто та ринок внаслідок російської атаки на Київ
Пошкоджений через російську атаку Національний музей «Чорнобиль»
Музей відкрили місяць тому після відновлення
«Під ударом опинився простір, що зберігає свідчення про аварію 1986 року. Музей, який відновлювали як символ осмислення трагедії – знову постраждав», – <a href="https://t.me/mvs_ukraine/62920" target="_self" class="wsw__a">написав</a> міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Національний музей «Чорнобиль», який було пошкоджено через атаку
Дим у небі над Києвом після російської атаки на місто.<br><br>Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.<br></br>Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-derzhdep-ataka-rf-ohmatdyt/33027459.html" target="_blank" class="wsw__a">цілеспрямований характер</a>.<br><br>Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/new-oon-zhertvy-dani-viyna/33680724.html" target="_blank" class="wsw__a">убиваючи цивільне населення </a>і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
