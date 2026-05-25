МЗС РФ попереджає про удари по «центрах ухвалення рішень» у Києві та закликає дипломатів покинути місто

МЗС Росії попереджає іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше покинути Київ. Про це йдеться в оприлюдненій 25 травня заяві.



Російське міністерство анонсує удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах».



Після удару по окупованому Старобільську Москва звинувачує Київ у «грубій зневазі до норм міжнародного гуманітарного права» і каже, що

«все це переповнило чашу терпіння».



У МЗС РФ заявляють, що російські війська «приступають до послідовного завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві, включаючи конкретні місця проектування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БПЛА».

Уночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Загалом по Україні загинули четверо людей, близько сотні постраждали.

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей. За останніми даними, постраждала 91 людина.

Зафіксовані пошкодження на 49 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».



