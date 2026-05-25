МЗС: понад 70 іноземних дипломатів відвідали місця російських ударів у Києві

Понад 70 керівників та представників іноземних дипломатичних місій відвідали місця нещодавніх російських ударів у Києві та вшанували пам'ять загиблих через обстріли, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник українського дипломатичного відомства закликав міжнародну спільноту до сильних реакцій на російські атаки.

«Потрібні чіткі сигнали Москві, що ми обʼєднані, що ми будемо твердо реагувати, що Україна отримає додаткові пакети ППО та ракети, що Україна обовʼязково буде членом ЄС. На цих місцях ударів ми чітко бачимо, чим відповідає ворог на мирні зусилля України та союзників», – заявив міністр, звертаючись до іноземних дипломатів.

Тому, як наголосив Сибіга, необхідний посилений тиск на Москву.

Посли іноземних держав відвідали місце удару на Лукʼянівці на запрошення глави МЗС Андрія Сибіги

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Загалом по Україні загинули четверо людей, близько сотні постраждали.

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей. Зафіксовані пошкодження на понад 40 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».