КМВА: у Києві кількість постраждалих через атаку РФ перевищила 90 людей

Кількість постраждалих через російський удар по Києву 24 травня зросла до 91 людини, повідомив у телеграмі голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше було відомо про 87 постраждалих, серед них є троє дітей.

Вранці місцева влада повідомляла, що у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий.

Вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Загалом по Україні загинули четверо людей, близько сотні постраждали.

Читайте також: Нацкомісія в справах ЮНЕСКО звинуватила Росію в «культурному геноциді» після удару по Києву

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей. Зафіксовані пошкодження на 49 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».



