«Путін просив передати Трампу» – Рубіо про дзвінок Лаврова з попередженням про удари по Києву

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо «офіційно довів до американської сторони» інформацію про те, що російські військові «приступають до системних і послідовних ударів по об’єктах у Києві, що використовуються для потреб ЗСУ, і по центрах ухвалення відповідних рішень», повідомили у російському МЗС.

У Держдепартаменті США повідомили, що розмова відбулася 25 травня на прохання російського міністра. «Сторони обмінялися думками щодо російсько-української війни, двосторонніх відносин та ситуації в Ірані», – коротко прокоментував розмову речник Держдепартаменту Томмі Піготт.

Згодом Рубіо в розмові з журналістами заявив, що США готові далі виступати посередником у врегулюванні війни між Росією й Україною.

«Зараз немає активних, тобто запланованих переговорів з Україною, але США завжди готові відіграти конструктивну і корисну роль, якщо така можливість випаде», – сказав держсекретар США в розмові з журналістами.

Коментуючи заяву МЗС Росії, що Лавров телефонував із попередженням, Рубіо сказав, що Кремль надіслав повідомлення до всіх посольств: «І я думаю, що він просто особисто телефонував мені, щоб сказати мені – вони сказали всім посольствам – що Київ буде дуже небезпечним місцем – Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років».

«Путін хотів – попросив його (Лаврова – ред.) зателефонувати мені, щоб передати повідомлення безпосередньо президенту (Дональду Трампу – ред.), що я і зробив, але, очевидно, ми вже бачили повідомлення, надіслане до всіх дипломатичних установ», – додав держсекретар.

Він наголосив, що удари Росії по Україні, зокрема нещодавній масований по Києву підтверджують, що «війна має закінчитися».

«Щоразу, коли ви бачите ці великі удари з одного чи іншого боку, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і вона має закінчитися. І США готові допомогти і зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни. І, сподіваємося, колись випаде можливість, що ми знову зможемо зіграти цю роль», – сказав Рубіо.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що 25 травня понад 70 представників іноземних дипломатичних місій відвідали місця масованого російського удару в Києві, здійсненого вночі проти 24 травня.

«Ми зараз обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватись ось цьому російському шантажу», – сказав Сибіга.

Голова Представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російське попередження спрямоване на те, щоб посіяти паніку: «Росія хоче страху. Паніки. Ізоляції України. Це не спрацює. ЄС нікуди не подінеться. Ми залишаємось у Києві. Ми залишаємось з Україною».