МЗС Польщі після погроз РФ: будь-який напад на польські дипмісії розглядатимуть як навмисний

Міністерство закордонних справ Польщі у відповідь на російські погрози щодо можливих чергових ударів по Києву заявило, що продовжує розглядати всі російські атаки на Україну, зокрема на цивільні об’єкти й населення, як акти невиправданої агресії, що призводять до масових людських жертв і втрат в інфраструктурі.

Будь-які удари по польських дипломатичних представництвах розглядатимуться як навмисні дії, йдеться в заяві, оприлюдненій 25 травня – у відповідь на російські погрози новими ударами по Києву і заклики евакуювати іноземних дипломатів.

«Оскільки Росія, як вона заявляє, не веде війну, а проводить так звану «спеціальну війську операцію», яка має обмежуватися військовими об’єктами, будь-які напади на іншу інфраструктуру, включаючи дипломатичні місії, слід розглядати як ворожі дії. Тому ми будемо розглядати будь-який напад на польські дипломатичні місії як свідомий і навмисний», – заявили в МЗС Польщі.

У відомстві закликали Росію «негайно припинити свою невиправдану й незаконну агресію» й дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і договорів.

«Дії Російської Федерації мають серйозні міжнародно-правові наслідки, що ще більше підриває її роль як постійного члена Ради безпеки ООН», – мовиться в заяві.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що 25 травня понад 70 представників іноземних дипломатичних місій відвідали місця масованого російського удару в Києві, здійсненого вночі проти 24 травня.

«Ми зараз обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватись ось цьому російському шантажу», – сказав Сибіга.

Голова Представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російське попередження спрямоване на те, щоб посіяти паніку: «Росія хоче страху. Паніки. Ізоляції України. Це не спрацює. ЄС нікуди не подінеться. Ми залишаємось у Києві. Ми залишаємось з Україною».