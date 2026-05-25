Київ відреагував на нові погрози Росії

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на нові погрози Росії.

Коментуючи заяву МЗС РФ, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що сьогодні понад 70 представників іноземних дипломатичних місій відвідали місця російського удару у Києві.

«Ми зараз обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватись ось цьому російському шантажу. Ми це все вже проходили і знаємо, коли він (Путін – ред.) за підвищує цю риторику. Тобто він ескалює, намагається вплинути на цю так звану «західну ментальність». То ядерні погрози та спільні навчання з Білоруссю. Це його й насміхання над мирними зусиллями. Жодних ознак мирного процесу вони не подають, вони навпаки ескалюють. Отже, реакція світу повинна бути пропорційна», – сказав міністр під час спільної пресконференції з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською у Києві.

За його словами, йдеться про пакети допомоги Україні, адже російський агресор має розуміти наслідки своєї відмови від серйозних перемовин.

«Ми з нашими партнерами обговорили сьогодні якраз цю тверду реакцію. Не на словах, а що ми конкретно можемо зробити – показати, що Європа не залякана, показати, що ми знаємо, як реагувати на такі погрози. Пропорційною і силою», – додав Сибіга.

25 травня МЗС Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попереджає іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше покинути Київ.

Уночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Загалом по Україні загинули четверо людей, близько сотні постраждали.

У Києві через атаку РФ загинули двоє людей. За останніми даними, постраждала 91 людина.

Зафіксовані пошкодження на 49 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».







