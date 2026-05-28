Офіс президента: європейським послам показали окремі плати з «Орешника»

В Офісі президента України представникам європейських держав продемонстрували деталі російських ракет «Циркон», «Калібр», Х-101 та дронів «Герань-2», якими Росія атакувала в ніч на 24 травня.

Як повідомляє пресслужба ОП, у них містилися компоненти іноземного виробництва, а саме – Швейцарії, Німеччини, США, Великої Британії, Японії, Китаю та інших – виготовлені, зокрема, цього року.



Також, за повідомленням, європейським послам показали окремі плати з «Орешника», які містять виключно російські й білоруські компоненти, виготовлені протягом 2004–2014 років.

«Нам потрібно зосередитися та справді зупинити постачання деталей, що надходять до Росії. Це стане значним ударом по потужностях російського оборонного виробництва», – сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, також важливо посилити контроль над доступом Білорусі до іноземної електроніки – частина компонентів, які містили російські ракети, була виготовлена на мінському заводі «Інтеграл», зокрема мікрочипи й плати для крилатих ракет та «Орешника».



Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса закликав представників європейських держав посилити роботу щодо санкційних обмежень, які вже є, та пришвидшити роботу над новими пакетами санкцій.

Уночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ. Також тоді війська РФ вдарили «Орешником» по Білій Церкві на Київщині.

Читайте також: Нацкомісія в справах ЮНЕСКО звинуватила Росію в «культурному геноциді» після удару по Києву

У Києві через атаку РФ загинули троє людей. За останніми даними, постраждала 91 людина.

Зафіксовані пошкодження на 49 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».



