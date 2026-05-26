Число загиблих через удар РФ по Києву 24 травня зросло до трьох – поліція

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 24 травня зросла до трьох, повідомила пресслужба міської поліції вранці 26 травня.

«У ході проведення аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини, які, ймовірно, можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісно зниклою», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що для остаточної ідентифікації призначать ДНК експертизу.

Уночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів і 90 ракетами, а основним напрямком удару був Київ.

Раніше було відомо про загибель двох людей внаслідок удару в Києві, постраждала 91 людина. Зафіксовані пошкодження на 49 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

За даними МВС, у Києві через атаку пошкоджень зазнали багатоквартирні й приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані.

У Міноборони РФ заявили про масований удар дронами та ракетами, зокрема балістичними ракетами «Орешник», нібито «по об’єктах військового управління, авіабаз та підприємств оборонно-промислового комплексу України».