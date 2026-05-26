«Путін намагається оговтатися від приниження» – ISW про погрози Кремля щодо ударів по Україні

Попередження Росії про систематичні удари по Україні й продовження таких ударів є спробою приховати слабкість РФ, особливо після параду до Дня перемоги 9 травня, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Президент Росії Володимир Путін намагається оговтатися від приниження після того, як він був змушений отримувати від України дозвіл на проведення параду до Дня перемоги, і відвернути увагу від нездатності Росії захистити свою столицю й інші міста від посилення ударів безпілотників великої дальності з боку України. Путін також намагається захистити російське населення від навантаження на російську економіку в результаті своєї війни, а економічні й соціальні проблеми Росії викликають внутрішнє невдоволення Путіним і його урядом», – йдеться в повідомленні.

Як зауважили аналітики, Кремль стверджує, що його удари є відповіддю на нібито український удар по цивільному населенню на окупованій РФ території, «але це виправдання не відповідає історичній моделі поведінки Кремля».

«Кремль, ймовірно, намагається пом’якшити реакцію Заходу, зокрема США, на посилені удари по Україні й Києву зокрема, хибно зображуючи це посилення як реакцію на окремий інцидент, а не як частину ширшої схеми ескалації війни й уникнення мирних переговорів. Звинувачення російського уряду в тому, що українські війська порушили міжнародне право, є спробою відвернути увагу від систематичних порушень міжнародного права російськими військами», – зазначили в ISW.

Аналітики також заявили, що Росія не надала незаперечних доказів того, що удар українських сил по Старобільську на Луганщині 21-22 травня був спрямований виключно на цивільний об’єкт, на тлі заяв України про те, що російські війська створили військовий об’єкт на території коледжу, що постраждав під час атаки. «Росія раніше встановлювала законні військові цілі в цивільних будівлях, ймовірно, намагаючись використовувати цивільних осіб і цивільну інфраструктуру як живий щит», – йдеться у звіті.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Голова Представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російське попередження спрямоване на те, щоб посіяти паніку: «Росія хоче страху. Паніки. Ізоляції України. Це не спрацює. ЄС нікуди не подінеться. Ми залишаємось у Києві. Ми залишаємось з Україною».

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років».

Він наголосив, що удари Росії по Україні, зокрема нещодавній масований по Києву підтверджують, що «війна має закінчитися», і що США «готові відіграти конструктивну і корисну роль» у цьому.