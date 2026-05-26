МЗС після погроз РФ: загрози для міст України залишаються на рівні попередніх років і місяців

Міністерство закордонних справ України після погроз російської сторони щодо нових ударів по Києву заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці.

«Міністерство закордонних справ України висловлює щиру вдячність усім іноземним дипломатичним місіям, усім іноземним дипломатам, які продовжують працювати в нашій державі у час війни й відкидають російський шантаж і погрози. Вже понад чотири роки і три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня», – йдеться в заяві, оприлюдненій пізно ввечері 25 травня.

У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем».

«Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу. Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

«Принагідно нагадуємо всім нашим партнерам і союзникам, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на агресора й підтримки України, зокрема зміцнення спроможностей ППО. Москва має отримувати від міжнародної спільноти правильні та консолідовані сигнали: єдність, силу і принциповість», – наголосили в МЗС.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що 25 травня понад 70 представників іноземних дипломатичних місій відвідали місця масованого російського удару в Києві, здійсненого вночі проти 24 травня.

«Ми зараз обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватись ось цьому російському шантажу», – сказав Сибіга.

Голова Представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російське попередження спрямоване на те, щоб посіяти паніку: «Росія хоче страху. Паніки. Ізоляції України. Це не спрацює. ЄС нікуди не подінеться. Ми залишаємось у Києві. Ми залишаємось з Україною».

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років».

Він наголосив, що удари Росії по Україні, зокрема нещодавній масований по Києву підтверджують, що «війна має закінчитися», і що США «готові відіграти конструктивну і корисну роль» у цьому.