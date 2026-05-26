«Нічого нового» – європейські посадовці реагують на погрози Росії

Погрози Росії на адресу України і західних дипломатів є частиною звичної тактики Кремля із залякування Європи, але вони не спрацюють, заявив 26 травня перед засіданням Ради ЄС із загальних питань державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ігнаци Нємчицький, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Мене не дивує, що Росія погрожує Україні та дипломатам західних країн. Тут немає нічого нового. Путін використовує цю тактику, щоб поширювати страх серед нас тут, у Європі. І я просто хочу сказати: це не спрацює, і це цілком зрозуміло. Це лише тактика, і вона не спрацює», – сказав Нємчицький.

Коментар польського дипломата прозвучав у відповідь на запитання журналістів про нові російські погрози після чергових ударів по Україні й заяв Москви щодо ракети «Орешник», яку в Росії позиціонують як носій ядерної зброї.

Нємчицький наголосив, що позиція Польщі щодо війни РФ проти України залишається незмінною: Європа має одночасно посилювати тиск на Росію і підтримку України.

Зі свого боку, парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії Артйомс Уршульскіс заявив, що використання «Орешника» не змінило оцінки війни Росії проти України.

«Ні, жодних змін немає. Тому що «Орешник» – це, радше, чудова PR-історія в уявленні Путіна. Але не в нашому. Ми бачили кілька ударів і дуже багато інформаційного супроводу навколо них. Але насправді нічого не змінюється. І я думаю, що Росія доводить: вона стає дедалі слабшою на полі бою. Ми бачимо, що вона не може реально просуватися вперед і навіть не може досягти однієї зі своїх цілей. Натомість Україна стає дедалі сильнішою. І я не бачу жодних ознак того, що російські удари чи будь-які інші атаки це змінять», – сказав Уршульскіс.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Голова Представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російське попередження спрямоване на те, щоб посіяти паніку: «Росія хоче страху. Паніки. Ізоляції України. Це не спрацює. ЄС нікуди не подінеться. Ми залишаємось у Києві. Ми залишаємось з Україною».

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років».

Він наголосив, що удари Росії по Україні, зокрема нещодавній масований по Києву підтверджують, що «війна має закінчитися», і що США «готові відіграти конструктивну і корисну роль» у цьому.