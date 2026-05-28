У ДПСУ розповіли, чи нарощує Білорусь сили біля кордону України

На території Білорусі зараз нарощування сил безпосередньо близько до кордону України поки немає, але процеси у глибині території країни насторожують. Про це Радіо Свобода повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він зауважив, що ще з 2022 року Білорусь тримає по напрямку кордону з Україною невелику кількість своїх підрозділів – вони періодично ротуються, але їхня кількість не збільшується.

«Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. Тобто в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення», – заявив Демченко.

При цьому речник ДПСУ наголошує, що ударних угруповань Росія не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію Білорусі і використати ті інфраструктурні об’єкти, які будує Білорусь.

У квітні президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. За його словами, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

19 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально».

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.