Наступ із Білорусі. Яка ймовірність? Чи є загроза для Києва? Розповідає речник Держприкордонслужби

Яка ситуація на українсько-білоруському кордоні? Чи є ознаки того, що готується наступ? Наскільки змінилися загрози? До чого готується Державна прикордонна служба України. Про це Радіо Свобода розпитало речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

‒ Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на кордоні України з Білоруссю? Чи фіксує Державна прикордонна служба формування ударних угруповань біля кордону з Україною?

‒ Треба розділяти ситуацію безпосередньо на лінії кордону і те, що відбувається у глибині території Білорусі.

В цілому, цей напрямок, як і раніше, є загрозливим для України.

У 2022 році Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, хоча до того білоруські прикордонники запевняли, що цього ніколи не станеться.

Не можна виключати вторгнення

Фактично весь цей час Білорусь продовжує підтримувати Росію. І маніпулюючи, звинувачуючи Україну в тому, що від нас нібито іде якась загроза, надає Росії свої полігони, бази для того, щоб російські війська могли там перебувати.

Станом на зараз, на щастя, нарощування в безпосередній близькості до нашого кордону сил на території Білорусі поки немає .

Ще з 2022 року Білорусь тримає по напрямку нашого кордону невелику кількість своїх підрозділів. Вони ротуються періодично, але їхня кількість не збільшується.

Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України .

Тобто в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення.





‒ А в чому проявляється це посилення тиску, про яке ви кажете? Це якась військова активність?

‒ Це інформація, яку здобувають підрозділи розвідок відносно загрози, яка може йти з території Білорусі.

‒ Росія сьогодні може якось використати білоруську інфраструктуру?

‒ Президент України нещодавно говорив про те, що Білорусь продовжує нарощувати свої інфраструктурні військові об'єкти, а також і логістичні шляхи. Знову ж таки, це якраз по напрямку нашого кордону.

Станом на зараз російська армія не має на території Білорусі своїх ударних угруповань

І в будь-який момент, зважаючи на попередні роки, коли ми бачили, що російські війська можуть безперешкодно перебувати на території Білорусі, ці інфраструктурні об'єкти також можуть бути надані російським підрозділам .

Станом на зараз російська армія не має на території Білорусі своїх ударних угруповань.

В 2022-23 роках Росія тримала близько 10-12 тисяч свого особового складу, які переважно проходили підготовку на території Білорусі.

Ці підрозділи після завершення підготовки, наприклад, перекидувались на територію Росії. Назад заводилися нові, проходили знову підготовку. І так поступово Росія їх вивела для того, щоб посилити свої угруповання на лінії фронту, але нових не завела.

Тому ще раз зазначу: ударних угруповань Росія не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію Білорусі і використати ті інфраструктурні об'єкти, які будує Білорусь .

‒ Тут цікаво, що Зеленський згадував про загрозу для Чернігівського та Київського напрямків. Чи є якісь сценарії загрози для Києва, або інших міст. Де ви вбачаєте можливість такої загрози по кордону?

‒ Ці інфраструктурні об'єкти, логістичні шляхи, вони облаштовуються по напрямку Чернігівської, Київської областей. Але це відбувається не в безпосередній близькості до нашого кордону, на певній віддаленості.

це загроза по напрямку Києва

Зважаючи на вторгнення, яке ми мали у 2022 році, звісно, що поєднання удару з території Білорусі і поєднання удару з території Росії в межах Чернігівської області – це загроза по напрямку Києва, але не можна відкидати загрозу і по інших ділянках – Житомирщина, Рівненщина, Волинь.

В тому числі з метою перевязання наших логістичних шляхів. Такий сценарій проглядався ще в 2022-му році.

Тому ми маємо мати сильні оборонні позиції по всій довжині кордону з Білоруссю. Це понад 1000 кілометрів, і це від Волині до Чернігівської області, що, власне, зараз і продовжує нарощуватись .

Весь цей час і підрозділи Державної прикордонної служби, зокрема інженерні, і підрозділи інших складових сил оборони, і органи місцевої влади постійно вкладаються в те, щоб і в інженерному відношенні укріпити кордону, у фортифікаційному відношенні укріпити прикордоння.

Ну і підрозділи Збройних сил нарощують мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках , щоб унеможливити рух техніки, або зменшити можливість руху техніки.

‒ Це нарощення і посилення воно розпочалось нещодавно у відповідь на усі заяви і загрози, чи це такий тривалий процес, який відбувається постійно впродовж останніх років, місяців?

‒ Зараз він ще більше нарощується і для цього також залучаються органи місцевої влади.

Але в цілому ц ей процес триває від 2022 року . Більш активно і масштабно, якщо порівняти час до повномасштабного вторгнення і після.

‒ Білоруська сторона стверджує, що українські дрони залітають на їхню територію. Які у вас дані, що ви фіксуєте на кордоні?

‒ Це чергова маніпуляція, узагалі абсурдні слова, що з України щось летить на територію Білорусі, і що йде знищення прикордонної інфраструктури, як вони кажуть.

ми фіксували і використання розвідувальних дронів по кордону з Україною саме з території Білорусі

Пригадайте, перед повномасштабним вторгненням Лукашенко казав, що нібито тонни зброї ідуть з України в Білорусь. Ви можете уявити, що такі обсяги так безперешкодно перетинають кордон, а білоруські прикордонники того не бачать? Напевно це нівелювання роботи білоруської сторони.

Таких абсурдних заяв було багато.

Навіть показували карти, звідки готувався наступ на Білорусь і таке інше.

Але, фактично, це може бути навіть прикриття тих дій, тієї підтримки Росії, яка йде з боку Білорусі .

За останні дні ми фіксували і використання розвідувальних дронів по кордону з Україною саме з території Білорусі.

Нещодавно був заліт повітряної кулі, яка несла ретранслятор, який підсилює сигнал для російських ударних безпілотних літальних апаратів. І, власне, також фіксується і прохід саме по території Білорусі ударних безпілотних літальних апаратів Росії.

І Білорусь чомусь це не помічає.

Зате щоденно фіксує як ударні дрони, за їхніми словами, летять з боку України в Білорусь. Фактично Білорусь, тим самим і підтримує Росію, і робить все для того, щоб якось виправдати свої дії.