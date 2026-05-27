В ISW оцінили ризики наступу з Білорусі й атак РФ по заходу України з білоруської території

Росія й Білорусь, схоже, створюють умови, щоб виправдати запуски Росією безпілотників для ударів по Україні з території Білорусі, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, який 26 травня сказав, що білоруські війська «зафіксували» 116 спроб українських безпілотників перетнути міжнародний кордон із Білоруссю протягом останнього тижня. Вольфович також стверджував, що деякі перетини кордону українськими безпілотниками були навмисними спробами атакувати білоруську прикордонну інфраструктуру.

В ISW зазначають, що Росія може використати заявлені випадки перебування українських безпілотників у повітряному просторі Білорусі, щоб виправдати використання білоруської території для здійснення «ударів у відповідь» по Україні.

«Білоруська територія дозволить РФ завдавати ударів безпілотниками по українських наземних лініях зв’язку у західній і північно-західній Україні, які російські безпілотники наразі не можуть легко вразити з точністю. Здатність російських військ використовувати білоруську територію для нанесення ударів може дозволити російським безпілотникам типу «Шахед» і дешевшим безпілотникам «Молнія» атакувати автомагістраль М-06, яка проходить через західні українські області, включаючи ключові маршрути постачання з Польщі до України і залізницю, що з’єднує Польщу й Україну», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що російські війська вже атакують західні українські області з російської території, але запуск безпілотників з Білорусі «дозволить російським військам використовувати дистанційно керовані безпілотники «Шахед» і «Молнія», що підвищить їхню точність і здатність уражати рухомі цілі».

«Заяви Вольфовича і нещодавні українські попередження щодо Білорусі свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Білорусі у власних військових цілях, зокрема для ударів по стратегічно важливих об’єктах в тилу на заході України», – кажуть аналітики.

Як зазначили в ISW, заяви Вольфовича пролунали на тлі нещодавніх попереджень українських чиновників про те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та проводила операції проти України або невказаної держави НАТО.

«Білорусь навряд чи розпочне наземне вторгнення проти України, і ISW незалежно не спостерігав і не підтверджував жодного нарощування білоруських сил на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для наземного вторгнення. Росії також не вистачає резервів, необхідних для підтримки білоруських військ під час наземного вторгнення в Україну», – кажуть автори звіту.

Росія та її союзник Білорусь минулого тижня провели ядерні навчання. У Білорусі, яка межує зі східним флангом НАТО, також розміщений «Орешник» – новітній російський ракетний комплекс, здатний нести ядерну зброю.

19 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.