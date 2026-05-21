Лукашенко заявив, що Білорусь «не буде втягнута» у війну РФ проти України, але є умова

Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

«Якщо й будемо ми втягнуті у війну, зокрема, якщо це буде проти України, тільки в одному випадку – якщо вони вчинять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємося. У цьому немає ніякої необхідності. Ні громадянської, ні військової», – сказав Лукашенко, якого цитує білоруське державне агентство BELTA.

Він заявив про відкритість до розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, а також про готовність зустрітися з ним «у будь-якій точці» України чи Білорусі.

«У будь-якій точці України, Білорусі – я готовий з ним зустрітися і обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, латишами, литовцями є про що говорити, а з Україною – немає про що…», – додав Лукашенко.

На тлі даних української розвідки про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення Сил оборони на цій ділянці.

Минулого тижня український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ фіксує намагання Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України.

«Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій…Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю», – заявив Зеленський після наради з військовими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Режим Олександра Лукашенка безперервно проводить навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.



