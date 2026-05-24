ЗМІ: Макрон застеріг Лукашенка від участі у війні Росії проти України

Президент Франції Емманюель Макрон під час розмови 24 травня застеріг білоруського лідера Олександра Лукашенка від участі у війні Москви проти України – про це повідомило інформаційне агентство AFP з посиланням на наближене до Макрона джерело.

Попередження пролунало під час першої телефонної розмови між двома лідерами з початку вторгнення Росії в лютому 2022 року, яке частково почалося з білоруської території.

Макрон «наголосив на ризиках для Білорусі, які виникнуть, якщо вона дозволить втягнути себе у агресивну війну Росії проти України», сказало джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Читайте також: Зеленський розповів Стармеру, Макрону й Мерцу про плани РФ щодо «Білорусі та інших напрямків у Європі»

«Він також закликав Олександра Лукашенка вжити необхідних заходів для покращення відносин між Білоруссю та Європою», – додав співрозмовник AFP.

Росія та її союзник Білорусь кілька днів тому провели ядерні навчання на тлі ескалації атак безпілотників на Росію. У Білорусі, яка межує зі східним флангом НАТО, також розміщений «Орешник» – новітній російський ракетний комплекс, здатний нести ядерну зброю.

Раніше Мінськ заявив, що телефонна розмова Макрона з Лукашенком відбулася з ініціативи французької сторони й стосувалася «регіональних проблем», а також відносин Білорусі з Євросоюзом і, зокрема, Парижем.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.