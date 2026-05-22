Сибіга поінформував союзників у НАТО про зростання загроз із боку Білорусі – МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який 21 травня взяв участь у неформальному засіданні Ради Україна–НАТО на рівні голів МЗС у Швеції, поінформував союзників про зростання загроз із боку Білорусі, повідомляє пресслужби українського МЗС.

За повідомленням, міністр закликав до відповідних дій зі стримування і недопущення розширення агресії Москви і Мінська.

На зустрічі в Гельсінгборзі разом із міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу Сибіга наголосив, що союзники перебувають у вирішальному моменті війни, а тиск на Москву продовжує зростати.

За його словами, Україна більше не лише просить про допомогу, а є «контриб’ютором безпеки, донором і партнером, готовим ділитися своєю експертизою із союзниками».

«Україна тримає оборону, а чисельна перевага Росії більше не є вирішальним фактором. Для досягнення миру ми маємо зосередитися на трьох ключових елементах: дипломатії, тиску й силі. Потрібен новий імпульс мирним зусиллям, водночас посилюючи наші спеціальні далекобійні санкції й інші важелі впливу», – сказав він.

Минулого тижня український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ фіксує намагання Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України.

«Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій…Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю», – заявив Зеленський після наради з військовими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Режим Олександра Лукашенка регулярно проводить навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.