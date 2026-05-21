Зеленський у Славутичі заявив, що Україна здатна превентивно реагувати на можливу загрозу з території РФ і Білорусі

Президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич, де поспілкувався із керівниками громад північних регіонів – Київської та Чернігівської областей.

Він наголосив на важливості посилити захист у цих регіонах, зокрема це стосується і захисних споруд – наприклад, фортифікацій.

«Посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, – на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський додав, що Україна пам’ятає, що у 2022 році наступ був, серед іншого, і з території Білорусі також.

«Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно», – додав він.

Минулого тижня український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ фіксує намагання Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України.

«Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій…Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю», – заявив Зеленський після наради з військовими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Режим Олександра Лукашенка безперервно проводить навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.



