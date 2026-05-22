Зеленський розповів Стармеру, Макрону й Мерцу про плани РФ щодо «Білорусі та інших напрямків у Європі»

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини – про це він повідомив 22 травня.

«Провів розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом – формат Е3–Україна. Передусім про те, як зробити так, щоб дипломатія заради миру активізувалась і Європа в ній була», – написав Зеленський у своїх соцмережах.

За словами голови держави, партнери України відмічають, що її позиція «значно сильніше» як на полі бою, так і в далекобійних ударах. Він припустив, що цей тиск може спонукати до дієвої дипломатії.





Зеленський повідомив, що радники з питань національної безпеки чотирьох держав зустрінуться «ближчим часом».

«Окремо поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією», – заявив він.

Також, за його словами, учасники розмови обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами.

Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував союзників по НАТО про зростання загроз із боку Білорусі і закликав до відповідних дій зі стримування і недопущення розширення агресії Москви і Мінська.

19 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.