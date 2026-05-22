США офіційно просять Україну, Литву і Польщу зняти санкції з білоруського калію

Сполучені Штати офіційно звернулися до Литви, Польщі та України з проханням скасувати санкції проти білоруського калію, щоб дозволити транзит цього продукту через їхню територію. Про це свідчить лист спеціального представника США в Білорусі Джона Коула до трьох столиць, з яким ознайомилася білоруська служба Радіо Свобода.

«Тепер, коли Сполучені Штати скасували санкції США проти «Білоруськалію», американські компанії зацікавлені в придбанні та транспортуванні білоруського калію. Це вимагатиме транзиту через країни ЄС, що межують з Білоруссю, або через Україну, щоб уникнути транспортування через Росію», – ідеться в документі.

У листі також зазначається, що «Сполучені Штати зацікавлені у вивченні потенційних транзитних маршрутів для білоруського калію для скорочення світового дефіциту через Польщу, Литву чи Україну та з нетерпінням чекають на майбутні обговорення з вами цієї теми».

Міністерство закордонних справ України підтвердило Радіо Свобода отримання листа. Міністерства закордонних справ Польщі та Литви ще не відповіли на запити Радіо Свобода про коментарі. Але міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис нещодавно визнав, що Вашингтон тисне на країну, щоб дозволити транзит білоруської продукції.

Радіо Свобода також звернулося по коментар до Джона Коула.

Окрім послаблення обмежувальних заходів проти білоруського калійного гіганта «Білоруськалій» у березні, Вашингтон також виключив зі списку санкцій його маркетинговий підрозділ, «Білоруську калійну компанію», а також «Агророзвиток». Це сталося після угоди про звільнення 250 політичних в’язнів у Білорусі.

Санкції проти «Білоруськалію» діють із 2021 року. У той час режим Олександра Лукашенка змусив пасажирський літак Ryanair, що летів із Греції до Литви, приземлитися в Мінську, щоб затримати опозиційного блогера Романа Протасевича та його партнерку Софію Сапегу.

Європейський Союз цього року одноголосно продовжив економічні санкції проти Білорусі ще на рік. Ці заходи включають заборону на імпорт білоруських калійних добрив та цілеспрямовані санкції проти таких компаній, як «Білоруськалій».

Торік ЄС запровадив додаткові мита у розмірі 40-45 євро за тонну на додаток до 6,5-відсоткового тарифу на такі товари з Білорусі та Росії. Ці мита мають зрости до 60 євро за тонну цього літа, 80 євро наступного року та 350 євро за тонну до 2028 року.

Протягом місяців європейські чиновники публічно та приватно заперечували, що Сполучені Штати тиснуть на Європу, щоб вона послабила санкції проти Білорусі.