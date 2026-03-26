США офіційно пом’якшили санкції проти «Белінвестбанку» та добривних компаній Білорусі

Сполучені Штати підтвердили скасування санкцій проти кількох білоруських компаній – відповідне рішення опублікувало Міністерство фінансів країни 26 березня.

Американський уряд видав загальну ліцензію, яка дозволяє операції за участі державного «Белінвестбанку» та афілійованих із ним осіб.

Крім того, зі списку санкцій було виключили:

«Білоруськалій»

«Білоруську калійну компанію» (БКК)

«Агророзквіт» (дочірню компанію БКК в Україні)

Також зняті обмеження, накладені на Міністерство фінансів Білорусі та Банк розвитку.

США вперше запровадили санкції проти «Белінвестбанку» у 2022 році через підтримку Білоруссю вторгнення Росії в Україну.

19 березня стало відомо, що США скасовують санкції з двох білоруських банків та міністерства фінансів, а також калійної галузі. Того ж дня білоруська служба Радіо Свобода повідомила, що після зустрічі Олександра Лукашенка зі спеціальним посланцем США з питань Білорусі Джоном Коулом звільнені 250 політв’язнів. Відомо, що 15 з них вивезли з країни, 235 залишаться в Білорусі.



